Uems está com processo seletivo aberto para contratação de professor para unidade de Amambai

Oportunidade
As vagas são para as áreas de Ciências Sociais/Antropologia. As inscrições devem ser feitas até sexta-feira (20)
A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) está com inscrições abertas para a seleção de docentes, destinada à contratação, para atribuição de aulas temporárias e cadastro reserva para a Unidade de Amambai. Confira o edital.
As vagas são para as áreas de Ciências Sociais/Antropologia e os requisitos para concorrer são graduação em Ciências Sociais ou Antropologia ou História; e pós-graduação stricto sensu em Ciências Sociais ou Antropologia.
As inscrições devem ser feitas até sexta-feira (20), das 14h às 20h, na Secretaria da Unidade Universitária de Amambai, que fica na rua José Luiz Sampaio Ferraz, 1.133.
O processo de seleção de docentes para aulas temporárias é composto por provas Didática e de Títulos. O contrato de professor temporário tem vigência de até 12 meses e passa a vigorar a partir da assinatura do documento, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.
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