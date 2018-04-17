Uems está com processo seletivo aberto para contratação de professor para unidade de Amambai

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) está com inscrições abertas para a seleção de docentes, destinada à contratação, para atribuição de aulas temporárias e cadastro reserva para a Unidade de Amambai. Confira o edital.

As vagas são para as áreas de Ciências Sociais/Antropologia e os requisitos para concorrer são graduação em Ciências Sociais ou Antropologia ou História; e pós-graduação stricto sensu em Ciências Sociais ou Antropologia.