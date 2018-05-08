Prefeitura de Aquidauana divulga mais uma lista de aprovados para tomar posse no concurso

A Prefeitura de Aquidauana publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (07), mais uma lista de convocação com o nome de vários candidatos aprovados no concurso público municipal realizado em 2016.

Nessa nova convocação para apresentar documentos e exames médicos, os candidatos convocados são para os cargos de: advogado, psicólogo, monitor educacional, auxiliar de serviços gerais, biomédico, cirurgião dentista, cirurgião dentista (endodontista), dentista de ESF, enfermeiro de ESF, farmacêutico-bioquímico, técnico de enfermagem, psicólogo, engenheiro civil, trabalhador braçal e biólogo.

Os aprovados devem realizar exames e demais procedimentos conforme especifica o Edital nº 01/2018, publicado ontem e disponível pelo site: http://aquidauana.ms.gov.br/edoem/.

Os nomes dos vinte e nove candidatos convocados está no Anexo I do Edital nº 01/2018. Eles devem organizar a documentação exigida no concurso e entregar no Núcleo Escola de Governo, na Prefeitura Municipal, sito à Rua Luiz da Costa Gomes nº 711, Vila Cidade Nova, Aquidauana, MS, no período de 08/05/18 a 25/05/18, das 07h às 12 horas.

O convocado considerado “Apto” nas fases de documentação e exames médicos será nomeado em até 05 (cinco) dias úteis a partir da publicação do resultado do exame médico ou do recurso apresentado. Publicado o decreto de nomeação o servidor terá até 30 (trinta) dias para tomar posse e entrar em exercício da função.

Conforme informa a Administração Municipal, no concurso realizado em 2016 foram ofertadas 430 vagas, sendo que destas somente 30 não tiveram candidatos inscritos. Ao longo de 2017, 307 candidatos aprovados foram empossados e agora em 2018, o novo edital do concurso já convoca 29 aprovados para tomar posse, reforçando o compromisso da Administração Municipal de fortalecer seu quadro efetivo e aproximando-se de 90% dos aprovados sendo convocados.

Mais informações sobre o concurso podem ser obtidas no telefone: 67 – 3240-1400.