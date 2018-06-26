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Processo seletivo

Divulgado gabarito oficial da prova de seleção de estagiários do TJMS

As provas foram aplicadas no dia 20 de maio, na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB)

Vanessa Ricarte

Publicado em 26/06/2018 às 09:37

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Está publicado no Diário da Justiça desta terça-feira (26) o gabarito oficial das provas do processo seletivo de estágio na Secretaria do TJ e na comarca de Campo Grande. As provas foram aplicadas no dia 20 de maio, na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), e 1.642 candidatos compareceram.

As provas foram aplicadas para estudantes dos cursos de Administração, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Psicologia, Serviço Social, Tecnologia da Informação – Área Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia da Informação – Área Suporte.

O resultado está no www.tjms.jus.br

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