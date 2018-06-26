Divulgado gabarito oficial da prova de seleção de estagiários do TJMS

Está publicado no Diário da Justiça desta terça-feira (26) o gabarito oficial das provas do processo seletivo de estágio na Secretaria do TJ e na comarca de Campo Grande. As provas foram aplicadas no dia 20 de maio, na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), e 1.642 candidatos compareceram.

As provas foram aplicadas para estudantes dos cursos de Administração, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Psicologia, Serviço Social, Tecnologia da Informação – Área Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia da Informação – Área Suporte.

O resultado está no www.tjms.jus.br