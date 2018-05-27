Prova do processo seletivo de estagiários do TRT/MS é adiada em função da greve

O Tribunal Regional do Trabalho emitiu comunicado neste sábado (26) informando que, tendo em vista a greve de caminhoneiros e a redução da circulação de ônibus e coletivos para deslocamento dos estudantes e acadêmicos, a data de realização das provas do Processo Seletivo para ingresso no Programa de Estágio do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, que seria realizada neste domingo (27), foi adiada para o dia 9 de junho.



As vagas são para 15 cidades de Mato Grosso do Sul, mas as provas serão realizadas em apenas cinco municípios: Campo Grande, Dourados, Naviraí, Três Lagoas e Corumbá.



O processo seletivo é para contratação de estudantes de Ensino Médio e Ensino Superior matriculados nos cursos de Direito, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Comunicação Social Habilitação em Publicidade e Propaganda, Cursos Relacionados à Área de Tecnologia da Informação, Engenharia Civil e História. As vagas são para Campo Grande, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Fátima do Sul, Jardim, Rio Brilhante, Nova Andradina, Naviraí, Mundo Novo, Três Lagoas, Paranaíba, Cassilândia, Bataguassu e Corumbá.



Mais informações podem ser obtidas no site da Agência de Estágio realizadora do certame, no endereço eletrônico www.superestagios.com.br.