Últimos dias para se inscrever no concurso de estagiários do TRT/MS em Aquidauana

Os estudantes que desejam fazer parte do quadro de estagiários do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região devem fazer inscrição no Processo Seletivo para ingresso no Programa de Estágio do TRT/MS até o dia 14 de maio. Os interessados devem se inscrever pela internet, no site da Agência de Estágio realizadora do certame, no endereço eletrônico www.superestagios.com.br. As provas serão realizadas no dia 27 de maio.

Em Aquidauana, as vagas são apenas para estudantes de Direito, assim como em Dourados, Ponta Porã, Fátima do Sul, Jardim, Rio Brilhante, Nova Andradina, Naviraí, Mundo Novo, Três Lagoas, Paranaíba, Cassilândia, Bataguassu e Corumbá.



Já em Campo Grande, há vagas para estudantes do Ensino Médio e Ensino Superior matriculados nos cursos de Direito, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Comunicação Social Habilitação em Publicidade e Propaganda, Cursos Relacionados à Área de Tecnologia da Informação, Engenharia Civil e História.



Em cumprimento às leis federais nº 11.788/2008 e nº 12.990/2014 haverá reserva de 10% das vagas por curso e local de estágio para candidatos portadores de deficiência ou necessidades especiais e outros 10% para estudantes afro descendentes (negros ou pardos) e indígenas.



Podem participar do processo seletivo alunos com 16 anos completos, na data da convocação. Os acadêmicos de Ensino Superior devem cursar, no mínimo, o segundo ano. Não será efetivado o estágio do estudante convocado que estiver matriculado no último semestre do curso, seja de graduação ou do nível médio regular.



A bolsa-estágio para alunos do Ensino Superior é de R$ 950 e de R$ 665 para estudantes de nível médio regular. Os estagiários também receberão auxílio-transporte.



O estágio terá duração mínima de seis meses e máxima de dois anos. A jornada diária do estágio é de quatro horas, no período matutino ou vespertino, conforme o interesse da Administração. O horário será definido no ato da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio.