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Violência em Anastácio

Filho de dona de bar é esfaqueado em frente à mãe e morre no Pronto Socorro

Segundo a mãe da vítima fatal, um velho havia cometido o crime por conta de uma dívida de 40 reais

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/07/2018 às 08:34

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Um rapaz de 25 anos não resistiu ao ferimento de uma facada e morreu no Pronto Socorro de Aquidauana. Na madrugada deste domingo (29) por volta das 4 horas da madrugada, a Polícia Militar e o Resgate do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a uma ocorrência na Manoel Murtinho, Centro de Anastácio.

Conforme o registro policial, a dona do bar, 44 anos, localizado neste endereço informou que seu filho havia sido esfaqueado . Ela contou aos policiais que o autor do crime seria um velho, mas não soube dizer o nome nem onde residia. O motivo teria sido por uma dívida de R$ 40. 

Logo em seguida, a mãe do rapaz foi até o Hospital de Aquidauana onde o filho havia dado entrada, mas foi informada pelos médicos plantonistas que a vítima não resistiu e faleceu. O caso está sendo investigado pela Polícia. 

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