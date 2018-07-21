Polícia Civil prende autor de dupla tentativa de homicídio no Bairro Nova Aquidauana

O Núcleo Regional de Inteligência (NRI) da Polícia Civil de Aquidauana prendeu um rapaz identificado como Jonatan "Chuca", autor da dupla tentativa de homicídio ocorrida na noite do último dia 6 de julho, no Bairro Nova Aquidauana. Segundo o delegado Éder Oliveira Moraes, outros suspeitos estão detido na delegacia de Anastácio.

O delegado informaou que, após o crime, os policiais iniciaram busca incessante pelo autor, até que conseguissem prendê-lo. Chuca confessou os disparos, mas o delegado não revelou a motivção do crime. Conforme noticiado, os fatos ocorreram na Avenida Mato Grosso do Sul, deixando um rapaz de 25 e outro de 26 anos feridos.

Segundo consta no boletim de ocorrência, populares testemunharam o atentado, e ouviram vários disparos de arma de fogo. Uma das vítimas, que foi ouvida pela Polícia no Hospital Regional, afirmou desconhecer os autores e que teria sido baleado por engano. O rapaz de 25 anos teve duas perfurações no tórax e, posteriormente, foi encaminhado ao hospital da Capital.

Já a outra vítima, de 26 anos, relatou aos policiais que avistou os dois indivíduos vindo em sua direção, em uma motocicleta preta, sendo que um deles efetuou vários disparos de arma de fogo e também não soube dizer o motivo. A segunda vítima levou um tiro na bochecha, passou por cirurgia e passa bem.