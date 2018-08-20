Pela segunda vez, casal é preso em Anastácio por receptação de carro roubado de locadora

Seguia para Bolívia
Em menos de 1 mês, o casal já havia sido preso em Corumbá. Caso segue para investigação da Polícia
Um Renault Duster, conduzido por um homem de 34 anos, acompanhado da mulher de 31, foi abordado pela PRF na BR-262, na altura do km 465 em Anastácio neste domingo (19) por volta das 04h30 da madrugada. Os policiais desconfiaram da procedência do veículo por causa do nervosismo do casal, já que não nem o homem, nem a mulher souberam informar com precisão o motivo da viagem a Corumbá.
Em consulta ao sistema da Polícia, a PRF verificou um boletim de ocorrência contra o casal, registrado pela PM de Corumbá no dia 30 de julho, há menos de um mês, por receptação de carro pertencente à empresa locadora de veículos, fruto de fraude praticada por provável quadrilha que envolve pessoas, local, veículos, em nome de terceiros, em outros estados, e trazem até o município de Corumbá para que os automóveis sejam atravessados para a Bolívia.
Conforme informações do registro policial, dessa vez o casal confessou que pegou o veículo em Campo Grande e levaria até Corumbá. O plano era deixar o carro estacionado próximo à rodoviária da cidade e esconder as chaves sobre uma das rodas para que um terceiro recebesse a Duster.
Pelo transporte, o casal admitiu que receberia 400 reais em dinheiro. Os policiais entraram em contato com a locadora do veículo que informou estar locado por apenas por três dias por um homem em Santos, SP, no dia 17 de agosto. Os ocupantes do veículo não conheciam o real locador do bem e sequer portavam contrato de locação. O casal foi preso e o caso segue para investigação policial.
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