Pela segunda vez, casal é preso em Anastácio por receptação de carro roubado de locadora

Um Renault Duster, conduzido por um homem de 34 anos, acompanhado da mulher de 31, foi abordado pela PRF na BR-262, na altura do km 465 em Anastácio neste domingo (19) por volta das 04h30 da madrugada. Os policiais desconfiaram da procedência do veículo por causa do nervosismo do casal, já que não nem o homem, nem a mulher souberam informar com precisão o motivo da viagem a Corumbá.

Em consulta ao sistema da Polícia, a PRF verificou um boletim de ocorrência contra o casal, registrado pela PM de Corumbá no dia 30 de julho, há menos de um mês, por receptação de carro pertencente à empresa locadora de veículos, fruto de fraude praticada por provável quadrilha que envolve pessoas, local, veículos, em nome de terceiros, em outros estados, e trazem até o município de Corumbá para que os automóveis sejam atravessados para a Bolívia.