Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:37

Buscar

Últimas notícias
X

Seguia para Bolívia

Pela segunda vez, casal é preso em Anastácio por receptação de carro roubado de locadora

Em menos de 1 mês, o casal já havia sido preso em Corumbá. Caso segue para investigação da Polícia

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/08/2018 às 10:09

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um Renault Duster, conduzido por um homem de 34 anos, acompanhado da mulher de 31, foi abordado pela PRF na BR-262, na altura do km 465 em Anastácio neste domingo (19) por volta das 04h30 da madrugada. Os policiais desconfiaram da procedência do veículo por causa do nervosismo do casal, já que não nem o homem, nem a mulher souberam informar com precisão o motivo da viagem a Corumbá.

Em consulta ao sistema da Polícia, a PRF verificou um boletim de ocorrência contra o casal, registrado pela PM de Corumbá no dia 30 de julho, há menos de um mês, por receptação de carro pertencente à empresa locadora de veículos, fruto de fraude praticada por provável quadrilha que envolve pessoas, local, veículos, em nome de terceiros, em outros estados, e trazem até o município de Corumbá para que os automóveis sejam atravessados para a Bolívia.

Leia Também

• Secretário de Anastácio é vítima de estelionato em empréstimo de 51 mil

Conforme informações do registro policial, dessa vez o casal confessou que pegou o veículo em Campo Grande e levaria até Corumbá. O plano era deixar o carro estacionado próximo à rodoviária da cidade e esconder as chaves sobre uma das rodas para que um terceiro recebesse a Duster.

Pelo transporte, o casal admitiu que receberia 400 reais em dinheiro. Os policiais entraram em contato com a locadora do veículo que informou estar locado por apenas por três dias por um homem em Santos, SP, no dia 17 de agosto. Os ocupantes do veículo não conheciam o real locador do bem e sequer portavam contrato de locação. O casal foi preso e o caso segue para investigação policial.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Educação

Professores de Anastácio ampliam práticas de alfabetização e matemática

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Suspeita deixou o imóvel usando uma bicicleta que estava entre os itens subtraídos; ela foi presa pela Polícia Militar e admitiu ter envolvimento em outros furtos

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Publicidade

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo