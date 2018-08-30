Seduc é o primeiro finalista do Campeonato Estadual Sub-17

Esportes
Após punição imposta pelo departamento técnico da Federação de Futebol de Mato Grosos do Sul (FFMS) ao Operário AC pelo não cumprimento da suspensão automática do atleta Brenno Clayton, com a perda de seis pontos, o Seduc, de Anastácio, é o primeiro finalista do Estadual Sub-17.
Rival do tigre na semifinal, o colorado pantaneiro venceu o jogo de ida por 2 a 0 em Dourados e poderia perder por até dois gols de diferença o jogo da volta que chegaria à decisão. Porém com a perda do dobro de pontos em disputa, não importa o placar da partida que o Operário AC não conseguirá a classificação.
O Operário não recorreu da punição e passado o prazo de 48 horas para entrar com recurso no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS), o Seduc está confirmado na decisão da competição e fará sua quinta final consecutiva. O adversário sairá do duelo entre Cena x Conquista. O time de Nova Andradina venceu o jogo de ida por 3 a 2 na capital e pode perder por até um gol de diferença para chegar a final pela segunda vez seguida.
As finais estão marcadas para os dias 15 e 23 de setembro. Caso o Cena passe com uma vitória, a finalíssima será em Nova Andradina. Passando com empate ou derrota, a final será em Aquidauana. Se o Conquista for o finalista, a segunda partida da decisão será em Aquidauana.
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