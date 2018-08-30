Seduc é o primeiro finalista do Campeonato Estadual Sub-17

Após punição imposta pelo departamento técnico da Federação de Futebol de Mato Grosos do Sul (FFMS) ao Operário AC pelo não cumprimento da suspensão automática do atleta Brenno Clayton, com a perda de seis pontos, o Seduc, de Anastácio, é o primeiro finalista do Estadual Sub-17.

Rival do tigre na semifinal, o colorado pantaneiro venceu o jogo de ida por 2 a 0 em Dourados e poderia perder por até dois gols de diferença o jogo da volta que chegaria à decisão. Porém com a perda do dobro de pontos em disputa, não importa o placar da partida que o Operário AC não conseguirá a classificação.

O Operário não recorreu da punição e passado o prazo de 48 horas para entrar com recurso no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS), o Seduc está confirmado na decisão da competição e fará sua quinta final consecutiva. O adversário sairá do duelo entre Cena x Conquista. O time de Nova Andradina venceu o jogo de ida por 3 a 2 na capital e pode perder por até um gol de diferença para chegar a final pela segunda vez seguida.

As finais estão marcadas para os dias 15 e 23 de setembro. Caso o Cena passe com uma vitória, a finalíssima será em Nova Andradina. Passando com empate ou derrota, a final será em Aquidauana. Se o Conquista for o finalista, a segunda partida da decisão será em Aquidauana.