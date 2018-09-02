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Anastácio

Rapaz é acusado de jogar pedra em telhado e avó registra b.o. contra vizinhos

Avó do rapaz afirma que vizinhança implica com o neto por ele ter deficiência intelectual

Vanessa Ricarte

Publicado em 02/09/2018 às 09:49

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Neste domingo (2) caso de perturbação de sossego foi parar na Delegacia de Polícia de Anastácio. Por volta de 19 horas, uma senhora de 68 anos e eu neto de 22 escutaram um barulho de pedra caindo sobre o telhado da vizinhança. Segundo a idosa, o rapaz estava dentro da casa, localizada na Avenida Manoel Murtinho, centro da cidade, mexendo no celular.

Conforme o registro policial, eles escutaram a vizinha gritando e dizendo que iria pegar uma espingarda e dar um tiro em quem havia jogado a pedra. Cerca de 10 minutos depois, o neto saiu na frente da casa para pegar um lanche que havia pedido, quando a vizinha e o marido, que tem uma barbearia ao lado da casa, gritaram com o rapaz, o acusando de jogar a pedra.

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 A avó então procurou os policiais, já que, segundo ela, o neto estava dentro de casa. Eles argumentaram com o casal, mas de nada adiantou. O rapaz então voltou para dentro da residência e o vizinho continuou a discutir na calçada.

A idosa decidiu registrar um boletim de ocorrência já que, de acordo com ela, o neto tem deficiência intelectual, e por esse motivo, os vizinhos sempre implicam com ele, desde que eles mudaram para a residência ao lado. O caso segue para apuração policial.

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