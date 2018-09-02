Rapaz é acusado de jogar pedra em telhado e avó registra b.o. contra vizinhos

Anastácio
Avó do rapaz afirma que vizinhança implica com o neto por ele ter deficiência intelectual
Neste domingo (2) caso de perturbação de sossego foi parar na Delegacia de Polícia de Anastácio. Por volta de 19 horas, uma senhora de 68 anos e eu neto de 22 escutaram um barulho de pedra caindo sobre o telhado da vizinhança. Segundo a idosa, o rapaz estava dentro da casa, localizada na Avenida Manoel Murtinho, centro da cidade, mexendo no celular.
Conforme o registro policial, eles escutaram a vizinha gritando e dizendo que iria pegar uma espingarda e dar um tiro em quem havia jogado a pedra. Cerca de 10 minutos depois, o neto saiu na frente da casa para pegar um lanche que havia pedido, quando a vizinha e o marido, que tem uma barbearia ao lado da casa, gritaram com o rapaz, o acusando de jogar a pedra.
A avó então procurou os policiais, já que, segundo ela, o neto estava dentro de casa. Eles argumentaram com o casal, mas de nada adiantou. O rapaz então voltou para dentro da residência e o vizinho continuou a discutir na calçada.
A idosa decidiu registrar um boletim de ocorrência já que, de acordo com ela, o neto tem deficiência intelectual, e por esse motivo, os vizinhos sempre implicam com ele, desde que eles mudaram para a residência ao lado. O caso segue para apuração policial.
Presa em flagrante
Suspeita deixou o imóvel usando uma bicicleta que estava entre os itens subtraídos; ela foi presa pela Polícia Militar e admitiu ter envolvimento em outros furtos
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS