Rapaz é acusado de jogar pedra em telhado e avó registra b.o. contra vizinhos

Neste domingo (2) caso de perturbação de sossego foi parar na Delegacia de Polícia de Anastácio. Por volta de 19 horas, uma senhora de 68 anos e eu neto de 22 escutaram um barulho de pedra caindo sobre o telhado da vizinhança. Segundo a idosa, o rapaz estava dentro da casa, localizada na Avenida Manoel Murtinho, centro da cidade, mexendo no celular.

Conforme o registro policial, eles escutaram a vizinha gritando e dizendo que iria pegar uma espingarda e dar um tiro em quem havia jogado a pedra. Cerca de 10 minutos depois, o neto saiu na frente da casa para pegar um lanche que havia pedido, quando a vizinha e o marido, que tem uma barbearia ao lado da casa, gritaram com o rapaz, o acusando de jogar a pedra.