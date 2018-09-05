Grupo faz panfletagem na ponte velha em campanha de prevenção ao suicídio

Equipe do Centro de Especialidades Médicas (CEM) e do Núcleo de Antendimento à Saúde da Família (Nasf) de Anastácio esteve nesta quarta-feira na ponte velha, realizando trabalho em alusão do mês Setembro Amarelo, quando são intensificadas as ações de combate ao suicídio. O ato levou em consideração o grande número de pessoas que atentam contra a própria vida nas pontes do rio Aquidauana.

Segundo Everton Vilasanti Constantino, coordenador do CEM, o grupo realizou panfletagem a motoristas e pedestres, e também distribuiu mensagens de apoio para àquelas pessoas que estão passando por dificuldades e precisam de palavras de incentivo. "Fizemos um varal com mensagens positivas para quem quisesse pegar as mensagens e levar para a casa".

Na oportunidade, Everton lembrou ainda sobre evento de prevenção ao suicídio que está sendo realizado em Anastácio. "Ontem tivemos uma palestra com capelão Reis [do Corpo de Bombeiros] que trabalha há mais de 30 anos com suicídio, e também com um jornalista que falou sobre a divulgação de tais fatos. Hoje o evento continua com quatro palestras".

Colaborou Luiz Guido Jr.



