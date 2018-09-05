Há 25 anos mercearia é refúgio de gaúcho que saiu do RS para viver no Pantanal

Há 25 anos Urgel Pereira, 76, mantém a Mercearia Gaúcha na Avenida Porto Geral, em Anastácio. Os clientes e o movimento já não são os mesmos de antigamente, mas a motivação para trabalhar continua. Natural do Rio Grande do Sul, se mudou para a cidade depois de cinco anos construindo fazendas no Pantanal.

Urgel conta que saiu do Rio Grande do Sul para conhecer o Pantanal e trabalhar em obras. Quando decidiu parar, comprou o imóvel e montou a mercearia que, segundo ele, vende quase de tudo. "No começo eu era bem forte, tinha muitos produtos. Hoje o movimento diminui, principalmente por causa das promoções dos supermercados".

Depois que a esposa faleceu, ele continua tocando o negócio, como forma de manter ocupação no auge de seus 76 anos. "Aqui a renda não é muita né, mas como já estou de idade e não posso trabalhar em outras coisas, fico aqui para seguir distraído", disse.



