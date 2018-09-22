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Anastácio

Suspeito de estuprar menina de 9 anos, idoso atraía criança com doces e refrigerante

Comerciante de 64 anos foi preso pela Polícia nesta sexta-feira

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/09/2018 às 14:15

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Desconfiada da movimentação de uma criança que entrava constantemente na casa de um idoso sem que ela tivesse nenhum grau de parentesco, testemunha denunciou o homem de 64 anos, que foi preso nesta sexta-feira (21) suspeito de estuprar uma menina de 9 anos.

O caso aconteceu no Jardim Campanário, em Anastácio. A equipe da PM foi até o local e colheu o depoimento da testemunha que contou aos policiais que estava observando o comportamento do idoso há dias. Conforme o boletim de ocorrência, a menina entrava na casa e ali permanecia durante várias horas.

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O acusado teria atraído a menor em troca de bolachas, pães, doces e refrigerantes. Aos policiais, o idoso alegou “ser amigo da criança” e que não conhecia a família da vítima. Os policiais também procuraram a mãe da menina. Ela relatou que não sabia de nada e que também não tinha conhecimento da amizade de sua filha com o idoso.

Ouvida pelos policiais, a criança disse que o idoso já havia ficado nu em sua frente, a ordenou que também tirasse a roupa e que fizesse sexo com ele e ainda a ameaçou, se contasse algo para a família.

O Conselho Tutelar foi acionado para atender o caso e o idoso foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Anastácio para as providências cabíveis.

 

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