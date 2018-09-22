Suspeito de estuprar menina de 9 anos, idoso atraía criança com doces e refrigerante

Anastácio
Comerciante de 64 anos foi preso pela Polícia nesta sexta-feira
Desconfiada da movimentação de uma criança que entrava constantemente na casa de um idoso sem que ela tivesse nenhum grau de parentesco, testemunha denunciou o homem de 64 anos, que foi preso nesta sexta-feira (21) suspeito de estuprar uma menina de 9 anos.
O caso aconteceu no Jardim Campanário, em Anastácio. A equipe da PM foi até o local e colheu o depoimento da testemunha que contou aos policiais que estava observando o comportamento do idoso há dias. Conforme o boletim de ocorrência, a menina entrava na casa e ali permanecia durante várias horas.
O acusado teria atraído a menor em troca de bolachas, pães, doces e refrigerantes. Aos policiais, o idoso alegou “ser amigo da criança” e que não conhecia a família da vítima. Os policiais também procuraram a mãe da menina. Ela relatou que não sabia de nada e que também não tinha conhecimento da amizade de sua filha com o idoso.
Ouvida pelos policiais, a criança disse que o idoso já havia ficado nu em sua frente, a ordenou que também tirasse a roupa e que fizesse sexo com ele e ainda a ameaçou, se contasse algo para a família.
O Conselho Tutelar foi acionado para atender o caso e o idoso foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Anastácio para as providências cabíveis.
Presa em flagrante
Suspeita deixou o imóvel usando uma bicicleta que estava entre os itens subtraídos; ela foi presa pela Polícia Militar e admitiu ter envolvimento em outros furtos
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS