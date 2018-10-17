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Anastácio

Polícia identifica homem que esfaqueou e fugiu com moto de agente penitenciário

Comparsa que ajudou a vender o veículo no Paraguai também foi detido

Renan Nucci

Publicado em 17/10/2018 às 15:46

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A Polícia Civil de Anastácio interrogou os dois homens envolvidos na tentativa de homicídio de um agente penitenciário de 55 anos ocorrida no dia 26 de agosto, na região do Jardim Progresso. Homem identificado como Paulo teria sido responsável por esfaquear a vítima pelas costas, lhe desferir cerca de 20 capacetadas e em seguida ter furtado a moto modelo Honda Bros, que foi vendida no Paraguai.

O comparsa dele, apresentado como Sérgio, participou do transporte do veículo até à fronteira. A polícia representou pela prisão de ambos, mas o judiciário não autorizou e eles respondem em liberdade. De acordo com o delegado Jackson Frederico Vale, responsável pelo inquérito, Paulo conhecia o agente penitenciário. Eles passaram o dia bebendo e foram para a casa da vítima pegar mais dinheiro para continuar a farra, no entanto, o suspeito se armou com uma faca e exigiu que fosse levado embora, de moto.

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Durante o percurso, se aproveitando de que estava na garupa da moto, esfaqueou o agente pelas costas. Ferida, a vítima caiu e foi agredida com golpes de capacete. “Em seguida ele pegou a moto e foi para a casa onde estava Sérgio, para pedir ajuda”, disse o delegado. A suspeita é de que a intenção de Paulo fosse a de apenas matar a vítima e não matá-la para roubá-la. No entanto, se aproveitou da moto que a moto estava no local e a pegou.

“Ele chegou na casa do Sérgio falando que a moto era de sua irmã e queria ser levado até o Paraguai. Sérgio o levou e lá eles venderam a moto. Pelo apoio, Sérgio recebeu R$ 200 e só depois ficou sabendo dos fatos”. Dias após o crime, os dois foram trabalhar em uma fazenda, onde a polícia os localizou.

Sérgio foi detido no local e não apresentou reação. Paulo fugiu, mas se apresentou em seguida, acompanhado de um pastor. “Fomos levantando informações e por meio de denúncias conseguimos chegar a eles”. O delegado representou pela prisão, mas o judiciário não autorizou até o momento. A vítima foi socorrida e, apesar dos ferimentos, conseguiu sobreviver.

Por fim, o delegado descartou qualquer relação entre o crime e o cargo do agente penitenciário. ‘‘Não há qualquer relação, tendo em vista que o autor nunca foi preso e não possui qualquer ligação com detentos".

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