Bandido esfaqueia várias vezes agente penitenciário para roubar moto da vítima

Madrugada deste domingo (26) às 2 horas da manhã, um agente penitenciário de 55 anos foi esfaqueado em um roubo na Rua Bento Ramos Pereira, Jardim Progresso, em Anastácio. O bandido levou a motocicleta da vítima. Informações preliminares dão conta de que o agente penitenciário dava carona ao autor do roubo em uma motocicleta Bros NXR 160 cilindradas ano 2016 vermelha, placa OOT-7703, que está sob poder dos bandidos.

Policiais Militares e a equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros foram acionados. A vítima apresentava corte no pescoço, desorientado e com muito sangue nas vestes. Conforme o programa “Na Mira”, de Ronaldo Régis, os policiais conversaram com uma testemunha e contou que escutou uma pessoa sendo agredida e ao sair de sua casa viu a vítima sendo agredida com um capacete por um rapaz e em seguida o bandido levou a motocicleta.