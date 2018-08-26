Após briga, homem volta a bar e desfere facadas nas costas de vítima na Vila Paraiso

Neste sábado (25) a Polícia Civil registrou caso de tentativa de homicídio em um bar localizado na Rua Giovani Toscano de Brito, Vila Paraíso, em Aquidauana. Às 19h30, equipe da Polícia Militar foi acionada após uma briga ocorrida no bar. Ao chegar, os policiais constataram a vítima de 46 anos com perfurações de faca nas costas.

Conforme testemunhas que presenciaram o crime, um homem conhecido apenas como “Naldo” já havia discutido com outra pessoa e a vítima das facadas havia tirado satisfação. Houve discussão e o homem saiu do local dizendo que retornaria para um “acerto de contas”.