Após briga, homem volta a bar e desfere facadas nas costas de vítima na Vila Paraiso

Aquidauana
A tentativa de homicídio aconteceu após homem retornar para um “acerto de contas”
Neste sábado (25) a Polícia Civil registrou caso de tentativa de homicídio em um bar localizado na Rua Giovani Toscano de Brito, Vila Paraíso, em Aquidauana. Às 19h30, equipe da Polícia Militar foi acionada após uma briga ocorrida no bar. Ao chegar, os policiais constataram a vítima de 46 anos com perfurações de faca nas costas.
Conforme testemunhas que presenciaram o crime, um homem conhecido apenas como “Naldo” já havia discutido com outra pessoa e a vítima das facadas havia tirado satisfação. Houve discussão e o homem saiu do local dizendo que retornaria para um “acerto de contas”.
Após a briga, a vítima continuou no bar, bebendo cerveja e sentado de costas para a rua Pandiá Calógeras. A partir de então, o autor do crime pegou a vítima desprevenida, pelas costas, desferindo golpes com a arma branca.
A PM acionou o SAMU para prestar socorro à vítima, que foi conduzida ao PS de Aquidauana. Policiais efetuaram rondas pela região, mas não encontrou o agressor. O caso segue para investigação na DP da cidade. Ainda não se sabe o estado de saúde da vítima dos golpes de faca.
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