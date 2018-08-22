Homicídio de adolescente no Nova Aquidauana pode estar relacionado com rixa antiga

O homicídio ocorrido na noite de ontem, em Aquidauana, pode ter sido resultado de uma rixa antiga entre a vítima, Wellington Soares de Costa, de 17 anos, e um homem que já foi identificado pela polícia, mas que está foragido juntamente com a esposa. Informações apontam que todos estavam bebendo em residência localizada na Rua Janjão Trindade, no Bairro Nova Aquidauana, quando teve início a confusão que acabou com o jovem esfaqueado.

Diferente do que foi apontado pela suposta esposa de Wellington, ele não teria sido agredido deliberadamente. Testemunha relatou que, por conta da rixa, o rapaz se desentendeu com o autor e lhe agrediu com soco no rosto. O homem então revidou e deu uma facada na perna de Wellington. O adolescente perdeu sangue e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional. De lá, foi para a Campo Grande, mas não resistiu e morreu no percurso.

Colaborou Luiz Guido Jr.