Homem que matou travesti em MS com 80 facadas é preso no Alagoas

Policial
Mandante do crime era adolescente de 16 anos que também foi apreendida
Foi preso nesta quinta-feira (16) na cidade de Anadia, no Alagoas, o segundo suspeito de envolvimento na morte da travesti “Fernanda da Biz” com mais de 80 facadas, na madruga de 08 de julho, na estrada da Estiva em Rio Brilhante, cidade a 163 quilômetros de Campo Grande.
Alessandro dos Santos Barbosa, de anos 25, morava na Rua Expedicionário Hugo Gonçalves, na Vila Nova Esperança no município, mas fugiu para a terra natal no dia seguinte ao crime, segundo a polícia.
Anadia fica a 98 quilômetros da capital de Alagoas, Maceió, e a cerca de de 2.993 quilômetros de Rio Brilhante. Alessandro agiu a mando de outra travesti, de 16 anos, que também foi apreendida, ainda no dia 20 de julho.
A adolescente confessou ter planejado matar a vítima por conta da disputa de um ponto de programas sexuais, próximo a um bar movimentado em Rio Brilhante.
A travesti também detalhou a participação de Alessandro que ao ser preso, negou ter envolvimento com o assassinato, mas como já estava com mandado de prisão preventiva decretado, está detido no Alagoas.
O crime
De acordo como delegado responsável pelo caso, Andre Luiz de Mendonça, a mandante do crime já acumulava passagens pela polícia e inicialmente de duas versões sobre o crime. Em primeiro depoimento ela disse que matou Fernanda, com ajuda de dois rapazes, que chegaram a ser presos, mas alegaram que a travesti estava querendo ”jogar a culpa” neles. Eles prestaram depoimento e foram liberados.
Durante as investigações, no entanto, a travesti admitiu a participação de Alessandro. À polícia, a adolescente contou que decidiu matar Fernanda depois que ela começou a frequentar seu ponto de programas na Avenida Lourival Barbosa. O local era próximo a um bar movimentado da cidade.
Na noite do crime, a adolescente convidou a vítima para irem usar drogas na estrada da Estiva como é chamada a região da cidade. A adolescente montou na garupa da moto da vítima e as duas seguiram ate a estrada. Ao chegarem no local, no entanto, a vítima foi surpreendida por Alessandro quem teria lhe esfaqueado.
Após as perfurações a travesti ainda dilacerou a cabeça da vítima com uma pedra. ”Estava com muita raiva dela” disse à polícia. Depois do crime os dois assassinos deixaram o local sem levar nada da vítima, ainda conforme o Rio Brilhante em Tempo Real. A adolescente foi encaminhada para a Unei de Campo Grande.
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