Estudante de 17 anos, ferido a facadas, morre a caminho do hospital de Campo Grande

Um homicídio aconteceu na noite desta terça-feira (21) na Rua Janjão Trindade, Bairro Nova Aquidauana. Wellington Soares Costa, estudante de 17 anos, sofreu três perfurações de faca, após discussão por motivo banal. Ele chegou a ser encaminhado ao PS de Aquidauana e, posteriormente, à Capital, entretanto faleceu na estrada, a caminho para o atendimento em Campo Grande.

Após a agressão, equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada para socorrer o rapaz, juntamente com guarnição da Polícia Militar para dar suporte ao atendimento. Os oficiais encontraram Wellington consciente, mas desorientado, devido a severa hemorragia causada por três ferimentos de faca: um no tórax, um na coxa e outro no braço.