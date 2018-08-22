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Aquidauana

Estudante de 17 anos, ferido a facadas, morre a caminho do hospital de Campo Grande

O Resgate do Corpo de Bombeiros atendeu ao pedido de socorro, mas o jovem não resistiu

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/08/2018 às 12:20

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Um homicídio aconteceu na noite desta terça-feira (21) na Rua Janjão Trindade, Bairro Nova Aquidauana. Wellington Soares Costa, estudante de 17 anos, sofreu três perfurações de faca, após discussão por motivo banal. Ele chegou a ser encaminhado ao PS de Aquidauana e, posteriormente, à Capital, entretanto faleceu na estrada, a caminho para o atendimento em Campo Grande.

Após a agressão, equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada para socorrer o rapaz, juntamente com guarnição da Polícia Militar para dar suporte ao atendimento. Os oficiais encontraram Wellington consciente, mas desorientado, devido a severa hemorragia causada por três ferimentos de faca: um no tórax, um na coxa e outro no braço.

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A esposa de Wellington que não teve o nome divulgado, contou aos policiais que a vítima estava com os amigos bebendo, quando o suspeito o abordou e, sem motivo aparente, o atacou com uma faca.

A Polícia Civil já tem informações sobre a identidade do suspeito, mas ainda investiga o paradeiro do criminoso. Mais informações sobre o caso a seguir.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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