Homem supostamente envolvido em homicídio tem casa incendiada em Aquidauana

Aquidauana
Imóvel era alugado e proprietário acredita em vingança
Residência localizada na Rua João de Almeida Castro, no Bairro Guanandy, em Aquidauana, foi destruída por incêndio ontem. O proprietário suspeita que de vingança, uma vez que havia alugado o imóvel para homem identificado apenas como Paulo, supostamente envolvido em homicídio ocorrido há cerca de um mês em Anastácio. Não houve vítimas.
O proprietário relatou à Polícia Civil que dos cinco cômodos da residência, apenas um não foi completamente atingido. A casa era usada como depósito e no local havia apenas uma cama de solteiro. Ele acredita que familiares da vítima possam ter agido em retaliação. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. O caso é investigado.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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