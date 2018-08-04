Homem supostamente envolvido em homicídio tem casa incendiada em Aquidauana

Residência localizada na Rua João de Almeida Castro, no Bairro Guanandy, em Aquidauana, foi destruída por incêndio ontem. O proprietário suspeita que de vingança, uma vez que havia alugado o imóvel para homem identificado apenas como Paulo, supostamente envolvido em homicídio ocorrido há cerca de um mês em Anastácio. Não houve vítimas.

O proprietário relatou à Polícia Civil que dos cinco cômodos da residência, apenas um não foi completamente atingido. A casa era usada como depósito e no local havia apenas uma cama de solteiro. Ele acredita que familiares da vítima possam ter agido em retaliação. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. O caso é investigado.



Colaborou Luiz Guido Jr.