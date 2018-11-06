Motociclista atropela macacos bugios, mata a mãe, mas filhote sobrevive

Anastácio
PMA resgata animal com menos de um mês de vida e que não sai de perto do corpo da mãe
Crédito do vídeo: Redação
Triste caso de atropelamento de uma macaca bugio que carregava seu filhote aconteceu na manhã desta terça-feira (6) próximo à ponte nova do lado de Anastácio. Um motociclista ainda não identificado atropelou os animais e fugiu do local.
Conforme informações preliminares da Polícia Militar Ambiental (PMA), pessoas que passavam pelo local recolheu o corpo da mãe, o filhote e os colocaram na calçada. A macaca morreu na hora do impacto, mas o filhote sobreviveu sem machucados. A PMA foi acionada às 7h30 para atender o caso.
Os policiais tiveram que recolher o corpo da mãe e coloca-lo junto ao filhote de bugio para amenizar a sua perda. Ambos serão encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) de Campo Grande.
A PMA ainda explicou que a região possui muitos exemplares dessa espécie e, por isso, motoristas e motociclistas precisam ficar atentos quanto à passagem de animais na pista.
*Colaborou Luiz Guido Jr.
Vídeo: Luiz Guido Junior
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