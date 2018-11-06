Motociclista atropela macacos bugios, mata a mãe, mas filhote sobrevive

Triste caso de atropelamento de uma macaca bugio que carregava seu filhote aconteceu na manhã desta terça-feira (6) próximo à ponte nova do lado de Anastácio. Um motociclista ainda não identificado atropelou os animais e fugiu do local.

Conforme informações preliminares da Polícia Militar Ambiental (PMA), pessoas que passavam pelo local recolheu o corpo da mãe, o filhote e os colocaram na calçada. A macaca morreu na hora do impacto, mas o filhote sobreviveu sem machucados. A PMA foi acionada às 7h30 para atender o caso.