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Operação Dia de Finados

PMA deverá fiscalizar rios federais que cortam MS durante piracema

Com o feriado prolongado, o número de pessoas nos rios aumenta significativamente

Vanessa Ricarte

Publicado em 31/10/2018 às 08:44

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A Polícia Militar Ambiental (PMA) começa nesta quarta-feira (31) a operação Dia de Finados com o objetivo de fiscalizar o início da Piracema nos rios federais que cortam Mato Grosso do Sul, localizados na Bacia do rio Paraná. Nesses rios da União a pesca é proibida já a partir de amanhã (1º), ao contrário dos rios estaduais que ficam fechados para a pesca a partir de segunda-feira (5).    

A PMA irá intensificar a fiscalização nos rios federais: Paraná, Aporé e Paranaíba. “Esse fim de semana será o período da pré-Piracema para os rios do Estado, quando a pesca ainda não está proibida, e já a Piracema para os federais, onde será proibido pescar. Com o feriado prolongado, o número de pessoas nos rios aumenta significativamente, além do mais é o último antes que todos os rios estejam fechados no Estado”, explica o tenente-coronel da PMA, Edenílson Queiroz.

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Ele afirma também que nessa época os cardumes já começam a se formar para a Piracema e a captura se torna mais fácil, o que acaba atraindo mais gente para os rios. Com isso, a PMA mantém o patrulhamento reforçado, com a finalidade de se prevenir a pesca predatória.

Segundo o coronel, onde a pesca ainda está liberada, a fiscalização servirá para evitar a pesca predatória “relativa à captura e transporte de pescado fora da medida, acima da cota permitida, com petrechos proibidos e em locais proibidos, atitudes que também são crimes e infrações administrativas, com as mesmas penalidades de se pescar durante a Piracema”.

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