PMA deverá fiscalizar rios federais que cortam MS durante piracema

A Polícia Militar Ambiental (PMA) começa nesta quarta-feira (31) a operação Dia de Finados com o objetivo de fiscalizar o início da Piracema nos rios federais que cortam Mato Grosso do Sul, localizados na Bacia do rio Paraná. Nesses rios da União a pesca é proibida já a partir de amanhã (1º), ao contrário dos rios estaduais que ficam fechados para a pesca a partir de segunda-feira (5).

A PMA irá intensificar a fiscalização nos rios federais: Paraná, Aporé e Paranaíba. “Esse fim de semana será o período da pré-Piracema para os rios do Estado, quando a pesca ainda não está proibida, e já a Piracema para os federais, onde será proibido pescar. Com o feriado prolongado, o número de pessoas nos rios aumenta significativamente, além do mais é o último antes que todos os rios estejam fechados no Estado”, explica o tenente-coronel da PMA, Edenílson Queiroz.