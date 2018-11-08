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Corpo de Ana Paula será velado em igreja na Vila Humbelina

Segundo familiares, velório será amanhã, no cemitério municipal de Anastácio

Renan Nucci

Publicado em 08/11/2018 às 15:28

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Foto: Luiz Guido
Foto: Luiz Guido
Foto: Luiz Guido
arquivo: pessoal

Será velada na noite desta quinta-feira Ana Paula Ortiz Azevedo, de 33 anos, morta com facada no pescoço na manhã desta quinta-feira (8) na Rua Projetada 5, Jardim Tarumã, em Anastácio. O velório acontece na Igreja Avivamento Bíblico, na Rua 27 de Julho, 2.556, na Vila Humbelina.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) de Campo Grande, para ser submetido a exame de médico legista. O velório inicia assim que o corpo chegar. A previsão é de que o sepultamento ocorra amanhã às 9 horas, no cemitério municipal de Anastácio.

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• Mulher de 31 anos é assassinada a facada no pescoço em plena luz do dia

Segundo familiares, há três anos Ana Paula sofreu grave acidente de moto em Ponta Porã. O marido dela morreu na ocasião e ela ficou internada 33 dias, e depois passou mais quatro meses em uma cadeira de rodas. Ela costumava frequentar a igreja, mas nos últimos dias estava afastada.

Conforme noticiado, ela foi morta com uma facada no lado esquerdo do pescoço, após discussão com outra mulher, moradora da região. 

Informações preliminares apontam que Ana Paula, conhecida por “Paulinha” teria pedido 50 reais a um conhecido na rua para poder comprar bebidas alcoólicas. Como o homem recusou emprestar o dinheiro, a mulher ficou com raiva. Neste momento, uma moradora supostamente a chamou de “drogada e bêbada”.

Com isso, Paulinha teria entrado na varanda da casa da mulher para agredi-la, mas foi impedida por outra vizinha, uma jovem de 18 anos que, de posse de uma faca, acertou um golpe no pescoço da vítima. Ferida, ela saiu cambaleando e caiu na rua.
 

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