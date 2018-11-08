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Anastácio

Mulher de 31 anos é assassinada a facada no pescoço em plena luz do dia

Discussão com moradora motivou vizinha de 18 anos a entrar na briga e dar a facada na vítima

Vanessa Ricarte

Publicado em 08/11/2018 às 12:06

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Crédito do vídeo: Redação

Caso bárbaro de assassinato aconteceu na manhã desta quinta-feira (8) na Rua Projetada 5, Bairro Jd. Tarumã, em Anastácio. Uma mulher por nome Ana Paula de Azevedo, 31 anos, foi morta por volta das 9h20, com uma facada no lado esquerdo do pescoço, após discussão com outra mulher, moradora da região.

Informações preliminares apontam que Ana Paula, conhecida por “Paulinha” teria pedido 50 reais a um conhecido na rua para poder comprar bebidas alcoólicas. Como o homem recusou emprestar o dinheiro, a mulher ficou com raiva. Neste momento, uma moradora supostamente a chamou de “drogada e bêbada”.

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Com isso, Paulinha teria entrado na varanda da casa da mulher para agredi-la, mas foi impedida por outra vizinha, uma jovem de 18 anos que, de posse de uma faca, acertou um golpe no pescoço da vítima. Ferida, ela saiu cambaleando e caiu na rua.

O resgate foi acionado.

O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando a equipe chegou ao local, a vítima já estava morta. Segundo testemunhas q estavam no local, Ana Paula sempre estava no bairro bebendo com amigos e, conforme o relato de populares, ela era moradora do Bairro Aldeinha, em Anastácio.

Autora do crime

A jovem suspeita de matar Ana Paula teria tentado fugir. A Polícia foi acionada e conseguiram prendê-la numa rua abaixo e encaminhada à Delegacia de Anastácio. A perícia criminal esteve no local e a Polícia Civil está levantado dados sobre os detalhes do crime.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

Vídeo: Luiz Guido Junior

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