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Tragédia

“Ela era o sorriso da sala”, lembram amigos de jovem morta na fronteira

Aulas do curso de medicina, que Érika cursava, retornam amanhã

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/08/2018 às 10:33

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Alegre e sorridente sempre. Essas são as principais características recordadas pelos amigos mais próximos quando falam de Érika de Lima Corte, de 29 anos. A jovem foi assassinada na madrugada de segunda-feira (20), na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, onde cursava medicina. Amanhã (22) as aulas retornam pela primeira vez após a tragédia.

“Ela era o sorriso da sala. Todo mundo lembra dela sorrindo, brincando. Não tinha tempo ruim para ela. A faculdade está toda em choque. Todo mundo gostava dela. Simplesmente a gente está sem acreditar, ainda mais nós que somos próximos, da sala dela. Estamos sem chão, buscando forças uns nos outros. Estamos unidos, ninguém quer ficar sozinho”, comentou Yan Paula, de 22 anos, amigo e colega de sala de Érika.

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“Nós éramos colegas de classe, conheci ela ano passado quando começaram as aulas. Ficamos mais próximas no final de 2017, quando nos reunimos para fazer um trabalho de aula, desde então nossa amizade cresceu. Ela sempre foi muito comunicativa, se dava bem com todos os colegas. Ela estava alegre o tempo todo, sempre com um sorrisão de orelha a orelha. Estamos todos muito abalados, está demorando para a ficha cair”, relata a amiga Bruna da Costa, de 26 anos.

Bruna já prevê com poucas palavras como deve ser o retorno às aulas sem Érika. “As aulas foram suspensas ontem e hoje. Amanhã retornamos. Acho que vai ser muito doloroso, triste”, resume.

CASO


Natural de Pontal do Araguaia (MT), Érika foi encontrada morta a facadas na madrugada desta segunda-feira, em casa na cidade de Pedro Juan Caballero, na fronteira com o município sul-mato-grossense de Ponta Porã.

O corpo de Erika foi encontrado por uma amiga, no quarto da casa que morava. A faca usada no crime e o celular dela foram levados pelo assassino, na tentativa de dificultar as investigações. Erika é filha do ex-prefeito de Pontal do Araguaia, Raniel Corte.

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