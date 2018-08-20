Estudante brasileira é torturada e morta na fronteira

Feminicídio
Vítima foi encontrada morta na cidade de Pedro Juan Caballero e namorado é suspeito
A estudante brasileira de medicina Erika de Lima Corte, de 29 anos, natural de Pontal do Araguaia (MT), foi encontrada morta a facadas na madrugada desta segunda-feira, em residência localizada na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na linha internacional com o município sul-mato-grossense de Ponta Porã.
Segundo site Porã News, A vítima foi golpeada duas vezes no peito e uma pescoço, no entanto, apresentava pelo menos outras 16 pequenas perfurações pelo corpo, que indicam tortura. O namorado dela é o principal suspeito, motivo pelo qual as autoridades trabalham com a hipótese de feminicídio. Ele está foragido.
O corpo de Erika foi encontrado por uma amiga, no quarto da casa localizada no cruzamento da Rua 15 de Agosto, no Bairro Bernardino Caballero. A faca usada no crime e o celular dela foram levados pelo assassino, na tentativa de dificultar as investigações. Erika é filha do ex-prefeito de Pontal do Araguaia, Raniel Corte.
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