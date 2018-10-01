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Campo Grande

Mulher é encontrada morta com dezenas de facadas em bairro da Capital

Por conta da chuva, investigação acredita que o crime tenha ocorrido no máximo há 24 horas e, com a água, o sangue tenha escorrido

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/10/2018 às 07:41

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Uma mulher de aparentemente 30 anos, que ainda não teve a identidade revelada, foi encontrada morta na manhã deste domingo (30), no bairro Zé Pereira, em Campo Grande. A vítima foi atingida por dezenas de facadas, em várias partes do corpo, de acordo com a polícia.

Ao lado do corpo, em um matagal, foi encontrada a faca quebrada. Por conta da forte chuva que ocorreu durante esta madrugada, a investigação acredita que o crime tenha ocorrido no máximo há 24 horas e, com a água, o sangue tenha escorrido.

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Moradores da região ajudaram a polícia a carregar o corpo até o carro da funerária. O caso é apurado pela Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro. A perícia criminal também esteve no local.

 
Polícia investiga morte de mulher; corpo foi encontrado em matagal neste domingo (30) — Foto: Laura Toledo/TV Morena

Polícia investiga morte de mulher; corpo foi encontrado em matagal neste domingo (30) — Foto: Laura Toledo/TV Morena

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