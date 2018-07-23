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Mulher é encontrada morta a facadas em Jardim e ex-namorado é suspeito

Corpo foi achado ontem, em região de mata na Vila Angélica Dois

Renan Nucci

Publicado em 23/07/2018 às 13:40

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A Polícia Civil investiga o feminicídio de Marinete Santana, de 43 anos, que foi encontrada morta na manhã de ontem, em área de vegetação na Vila Angélica Dois, em Jardim. O principal suspeito é o ex-namorado dela, identificado como Carlos Paraguaio, de 27 anos, que está foragido. Conforme apurado, o homem não aceitava o fim do relacionamento e constantemente a ameaçava de morte.

Ele teria passado o final de semana hospedado em um hotel da cidade, já que trabalha em uma fazenda da região. Marinete foi morta com vários golpes de faca e depois deixada no local. Por meio de fotos, testemunhas reconheceram Carlos e informaram aos policiais que ele teria sido visto na noite anterior no local onde o corpo foi encontrado. O celular da vítima foi apreendido e o caso segue em investigação.

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