Mulher é encontrada morta a facadas em Jardim e ex-namorado é suspeito

Policial
Corpo foi achado ontem, em região de mata na Vila Angélica Dois
A Polícia Civil investiga o feminicídio de Marinete Santana, de 43 anos, que foi encontrada morta na manhã de ontem, em área de vegetação na Vila Angélica Dois, em Jardim. O principal suspeito é o ex-namorado dela, identificado como Carlos Paraguaio, de 27 anos, que está foragido. Conforme apurado, o homem não aceitava o fim do relacionamento e constantemente a ameaçava de morte.
Ele teria passado o final de semana hospedado em um hotel da cidade, já que trabalha em uma fazenda da região. Marinete foi morta com vários golpes de faca e depois deixada no local. Por meio de fotos, testemunhas reconheceram Carlos e informaram aos policiais que ele teria sido visto na noite anterior no local onde o corpo foi encontrado. O celular da vítima foi apreendido e o caso segue em investigação.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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