Mulher é encontrada morta a facadas em Jardim e ex-namorado é suspeito

A Polícia Civil investiga o feminicídio de Marinete Santana, de 43 anos, que foi encontrada morta na manhã de ontem, em área de vegetação na Vila Angélica Dois, em Jardim. O principal suspeito é o ex-namorado dela, identificado como Carlos Paraguaio, de 27 anos, que está foragido. Conforme apurado, o homem não aceitava o fim do relacionamento e constantemente a ameaçava de morte.

Ele teria passado o final de semana hospedado em um hotel da cidade, já que trabalha em uma fazenda da região. Marinete foi morta com vários golpes de faca e depois deixada no local. Por meio de fotos, testemunhas reconheceram Carlos e informaram aos policiais que ele teria sido visto na noite anterior no local onde o corpo foi encontrado. O celular da vítima foi apreendido e o caso segue em investigação.



