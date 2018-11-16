Há uma semana sem água, parte alta do Cristo Rei ainda não teve serviço normalizado

Nesta sexta-feira (16) completa uma semana que as empreiteiras que trabalham em obras de asfalto e esgoto no município de Anastácio romperam a rede de abastecimento de água três vezes seguidas no município. O serviço está praticamente normalizado, entretanto, a parte alta do Bairro Cristo Rei ainda sofre com a pressão baixa da água.

De acordo com o supervisor da Sanesul, Robson Pertile, os moradores que residem na parte alta do bairro ainda não tiveram o serviço normalizado. “Acontece que o pessoal da parte baixa que recebeu água não está contribuindo, já que lavam calçadas, quintal, carros, e por isso, a água não sobe para a parte alta”, explicou.