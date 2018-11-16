Há uma semana sem água, parte alta do Cristo Rei ainda não teve serviço normalizado

Anastácio
Supervisor da Sanesul orienta aos moradores da parte baixa do bairro que evitem desperdício
Nesta sexta-feira (16) completa uma semana que as empreiteiras que trabalham em obras de asfalto e esgoto no município de Anastácio romperam a rede de abastecimento de água três vezes seguidas no município. O serviço está praticamente normalizado, entretanto, a parte alta do Bairro Cristo Rei ainda sofre com a pressão baixa da água.
De acordo com o supervisor da Sanesul, Robson Pertile, os moradores que residem na parte alta do bairro ainda não tiveram o serviço normalizado. “Acontece que o pessoal da parte baixa que recebeu água não está contribuindo, já que lavam calçadas, quintal, carros, e por isso, a água não sobe para a parte alta”, explicou.
O supervisor ainda explica que é provável que exista um vazamento nessa região. “Vamos vasculhar metro por metro dessa rede, pois superficialmente não há vazamento. Já enviamos equipes duas vezes para verificar se a água está caindo em galeria pluvial ou esgoto, mas vamos resolver a situação”, assegurou.
Cristo Rei
Para Robson Pertile, o abastecimento de água deve voltar ao normal até o início da tarde de hoje. “A pressão da água que está sendo enviada à parte alta do Cristo Rei está no máximo. Mas mesmo assim, os moradores da parte baixa precisam ter consciência e evitar o desperdício neste momento, utilizando a água de maneira racional, no banheiro, para cozinhar, etc”, finalizou.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
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