Veículo apreendido pela PRF é furtado de pátio nos Altos de Anastácio

Anastácio
Ainda não há informações sobre suspeito do crime
Veículo Fiat Uno Vivace apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi furtado de um pátio terceirizado que fica nos Altos da Cidade, em Anastácio. O portão teria sido arrombado e até o momento não há informações sobre o suspeito.
Segundo um funcionário da empresa de guincho que presta serviço à PRF, o veículo havia sido apreendido no domingo (18) e ontem, a proprietária foi ao local fazer uma vistoria juntamente com fiscal do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
Na ocasião, a dona disse que retiraria o veículo mais tarde, em outra oportunidade. O funcionário saiu do local em seguida e mais tarde, quando retornou, por volta das 17h30 de ontem, se deu conta de que o portão havia sido arrombado e o carro tinha desaparecido.
Ele disse ainda que no local não há câmeras de segurança e que o carro estava com a chave no contato, o que facilitou ainda mais a ação. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil e até o momento não há informações sobre o paradeiro do veículo.
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