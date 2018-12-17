Criança de 4 anos morre afogada em açude de chácara no Pulador em Anastácio

Tragédia
O menino estava com o primo de 11 anos quando ambos se afogaram; tio salva o mais velho
Fatalidade aconteceu no final da tarde deste domingo (16) em uma chácara localizada na Colônia Pulador, distante 15 quilômetros de Anastácio. Duas crianças, um menino de 11 anos e seu primo de 4, brincavam em um açude da propriedade, momento em que os dois começaram a se afogar por volta das 16h50 de ontem.
De acordo com as informações preliminares, o tio que é morador da localidade, tentou salvar os dois meninos, mas só conseguiu retirar o de 11 anos da água. Ele ainda teria tentado salvar a criança de 4 anos, mas o perdeu em meio à água turva.
Dois militares do Corpo de Bombeiros se deslocaram até o local e em cerca de 10 minutos de mergulho encontraram o corpo do menino. A Pax e a Perícia foram acionadas também. Segundo os militares, o açude é pequeno, mas tem aproximadamente 4 metros de profundidade.
A criança estava a passeio na chácara, quando foi brincar com o primo mais velho no açude.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
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