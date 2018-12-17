Criança de 4 anos morre afogada em açude de chácara no Pulador em Anastácio

Fatalidade aconteceu no final da tarde deste domingo (16) em uma chácara localizada na Colônia Pulador, distante 15 quilômetros de Anastácio. Duas crianças, um menino de 11 anos e seu primo de 4, brincavam em um açude da propriedade, momento em que os dois começaram a se afogar por volta das 16h50 de ontem.

De acordo com as informações preliminares, o tio que é morador da localidade, tentou salvar os dois meninos, mas só conseguiu retirar o de 11 anos da água. Ele ainda teria tentado salvar a criança de 4 anos, mas o perdeu em meio à água turva.