Primeiro curso de motonáutica da região capacita Bombeiros para resgate de afogados

Começou na última segunda-feira (1º) o primeiro curso de motonáutica do Corpo de Bombeiros de Aquidauana. O objetivo é treinar os militares para pilotar jet skis (viaturas de salvamento aquático) a fim de agilizar o atendimento nos rios e praias da região de Aquidauana e Anastácio em caso de emergência.

De acordo com o capitão Vinícius Barbosa Golçalves, do Corpo de Bombeiros Militar, o curso habilitará os militares a pilotarem as motonáuticas. “O treinamento tem a finalidade de dar uma resposta mais rápida no atendimento a um caso de emergência, para evitar que a pessoa que esteja em situação de afogamento para evitar a perda dessa vida”, explicou.