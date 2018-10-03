Primeiro curso de motonáutica da região capacita Bombeiros para resgate de afogados

Pioneiro
O objetivo é prestar socorro com mais rapidez nos rios de Aquidauana e Anastácio
Começou na última segunda-feira (1º) o primeiro curso de motonáutica do Corpo de Bombeiros de Aquidauana. O objetivo é treinar os militares para pilotar jet skis (viaturas de salvamento aquático) a fim de agilizar o atendimento nos rios e praias da região de Aquidauana e Anastácio em caso de emergência.
De acordo com o capitão Vinícius Barbosa Golçalves, do Corpo de Bombeiros Militar, o curso habilitará os militares a pilotarem as motonáuticas. “O treinamento tem a finalidade de dar uma resposta mais rápida no atendimento a um caso de emergência, para evitar que a pessoa que esteja em situação de afogamento para evitar a perda dessa vida”, explicou.
Além disso, o curso capacita para realização de buscas nos rios para encontrar vítimas com agilidade. “Esse curso é uma realização do CBM, já que alguns militares nossos tiveram treinamentos com a Marinha do Brasil e Corpo de Bombeiros de Campo Grande. Estamos disseminando o conhecimento para o efetivo fique 100% à disposição da população, ou seja, trata-se de mais uma viatura, no caso aquática, para atendimento na região, sobretudo no verão”, finalizou.
Nesta quarta-feira (3) acontece a prova prática entre os participantes, com exercício simulado de salvamento.
*Colaborou Ivynara Dias.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS