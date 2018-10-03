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Primeiro curso de motonáutica da região capacita Bombeiros para resgate de afogados

O objetivo é prestar socorro com mais rapidez nos rios de Aquidauana e Anastácio

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/10/2018 às 09:18

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Começou na última segunda-feira (1º) o primeiro curso de motonáutica do Corpo de Bombeiros de Aquidauana. O objetivo é treinar os militares para pilotar jet skis (viaturas de salvamento aquático) a fim de agilizar o atendimento nos rios e praias da região de Aquidauana e Anastácio em caso de emergência.

De acordo com o capitão Vinícius Barbosa Golçalves, do Corpo de Bombeiros Militar, o curso habilitará os militares a pilotarem as motonáuticas. “O treinamento tem a finalidade de dar uma resposta mais rápida no atendimento a um caso de emergência, para evitar que a pessoa que esteja em situação de afogamento para evitar a perda dessa vida”, explicou.

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Além disso, o curso capacita para realização de buscas nos rios para encontrar vítimas com agilidade. “Esse curso é uma realização do CBM, já que alguns militares nossos tiveram treinamentos com a Marinha do Brasil e Corpo de Bombeiros de Campo Grande. Estamos disseminando o conhecimento para o efetivo fique 100% à disposição da população, ou seja, trata-se de mais uma viatura, no caso aquática, para atendimento na região, sobretudo no verão”, finalizou.

Nesta quarta-feira (3) acontece a prova prática entre os participantes, com exercício simulado de salvamento.

Momento em que o Capitão Vinicius simula o salvamento de um dos alunos do curso

*Colaborou Ivynara Dias.

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