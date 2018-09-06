Republicado gabarito preliminar da prova escrita para o concurso do Corpo de Bombeiros de MS

Erro
Por conta de erro, o gabarito com as respostas da prova para oficiais especialistas foi republicado
O gabarito preliminar da prova escrita objetiva objetiva do concurso público com vagas para oficiais especialistas do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul foi republicado nesta quinta-feira (6), no Diário Oficial do estado. Para conferir clique aqui!
Na quarta-feira (5), as secretarias estaduais de Administração e Desburocratização (SAD) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) haviam divulgado os gabaritos preliminares de todos os cargos que tem vagas oferecidas no certame: oficiais, oficiais especialistas, oficiais de saúde e soldados. Para conferir clique aqui!
Entretanto, por conta de erro, o gabarito com as respostas da prova para oficiais especialistas foi republicado.
O concurso foi promovido neste domingo (2), em Campo Grande e Dourados. Se inscreveram 13.545 candidatos para a disputa das 153 vagas para soldado, 23 de oficial, 12 de oficial especialista e 12 de oficial de saúde.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
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