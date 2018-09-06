Republicado gabarito preliminar da prova escrita para o concurso do Corpo de Bombeiros de MS

Na quarta-feira (5), as secretarias estaduais de Administração e Desburocratização (SAD) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) haviam divulgado os gabaritos preliminares de todos os cargos que tem vagas oferecidas no certame: oficiais, oficiais especialistas, oficiais de saúde e soldados. Para conferir clique aqui!