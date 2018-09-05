UEMS abre concurso para professores; são 13 vagas e salário chega a R$ 8,6 mil

Oportunidade
A seleção é de provas e títulos, e as inscrições estão disponíveis a partir de hoje, e seguem até o próximo dia 5 de outubro
A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abriu concurso para a contratação de professores das áreas de Ciência da Computação e Matemática (bacharelado e licenciatura) e Pedagogia. O salário é de R$ 8.698,87 para as 11 vagas para professores com doutorado e carga horária de 40 horas. Há duas vagas para professores com mestrado, cuja carga horária é de 20 horas, e o salário é de R$ 3.086,31. São 13 vagas ao todo.
Para a cidade de Nova Andradina, estão disponíveis duas vagas para os cursos de Ciência da Computação, uma para Matemática e outra para Ensino de Matemática. Para o campus de Paranaíba, são duas vagas são para o curso de Pedagogia I e outras duas para Pedagogia II. No campus de Ponta Porã, são cinco vagas: duas para a área Administração I (20 horas), uma para Administração II (40 horas), e duas para Ciências Econômicas (40 horas).
PROVAS E TÍTULOS
A seleção é de provas e títulos, e as inscrições estão disponíveis a partir de hoje, e seguem até o próximo dia 5 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 214,72. As provas escritas serão realizadas em Dourados, em 27 de novembro. Serão três etapas: prova escrita, prova didática e prova de títulos.
Não há banca organizadora. O concurso é planejado e organizado pela própria universidade. As inscrições serão feitas no site de concursos da UEMS na internet, e o pagamento, por meio de transferência bancária.
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS