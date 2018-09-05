UEMS abre concurso para professores; são 13 vagas e salário chega a R$ 8,6 mil

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abriu concurso para a contratação de professores das áreas de Ciência da Computação e Matemática (bacharelado e licenciatura) e Pedagogia. O salário é de R$ 8.698,87 para as 11 vagas para professores com doutorado e carga horária de 40 horas. Há duas vagas para professores com mestrado, cuja carga horária é de 20 horas, e o salário é de R$ 3.086,31. São 13 vagas ao todo.

Para a cidade de Nova Andradina, estão disponíveis duas vagas para os cursos de Ciência da Computação, uma para Matemática e outra para Ensino de Matemática. Para o campus de Paranaíba, são duas vagas são para o curso de Pedagogia I e outras duas para Pedagogia II. No campus de Ponta Porã, são cinco vagas: duas para a área Administração I (20 horas), uma para Administração II (40 horas), e duas para Ciências Econômicas (40 horas).