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Ensino Superior

Campus da UEMS de Aquidauana abre vagas para transferência externa

As inscrições e entrega dos documentos exigidos no edital ocorrerão de 17 a 21 de setembro, das 08h às 17h30

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/09/2018 às 14:49

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A Diretoria de Registro Acadêmico da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) divulga as vagas e os critérios de Transferência de outras Instituições de Ensino Superior (IES), para preenchimento das vagas ofertadas em 35 cursos de graduação da UEMS, correspondentes aos mesmos cursos de origem dos candidatos, com validade para a matrícula e o ingresso no ano letivo de 2019.

As vagas são ofertadas para as Unidades de: Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

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As inscrições e entrega dos documentos exigidos no edital ocorrerão de 17 a 21 de setembro, das 08h às 17h30. A divulgação das inscrições deferidas e indeferidas será no dia 26 de setembro, pelas coordenações dos cursos.

Somente poderão participar do processo de Transferência Externa os candidatos que tenham vínculo com a instituição de origem, no curso objeto da transferência, e que tenham cursado no mínimo dois semestres no curso de origem. As vagas disponibilizadas são para matrícula da 2ª Série em diante.

No endereço eletrônico http://www.uems.br/registro_academico/editais, serão disponibilizados o Formulário de Requerimento de Transferência, este Edital, contendo a regulamentação e informações referentes ao processo.

Confira todas as vagas no edital: http://www.uems.br/assets/uploads/registro_academico/editais/1_2018-08-31_13-56-13.pdf

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