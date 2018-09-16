Acidente grave na Rua Acogo mobiliza PM e Corpo de Bombeiros

Anastácio
Rapaz de 25 anos colidiu um Corsa contra um veículo estacionado na contramão
Na manhã deste domingo (16) por volta das 06h40, guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de acidente de trânsito com vítima. O fato aconteceu na Rua Acogo, Bairro Afonso Paim, em Anastácio. Ainda não se sabe os motivos pelos quais um rapaz de 25 anos colidiu gravemente um Chevrolet Corsa contra outro veículo que estava estacionado de forma irregular, na contramão.
Diante do impacto, o rapaz sofreu ferimentos e o Resgate do Corpo de Bombeiros teve de ser acionado. Os policiais constataram que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele foi encaminhado ao hospital da cidade e o carro conduzido ao pátio do Detran. O caso segue para investigação.
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