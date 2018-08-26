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Campo Grande

Motoqueiro tem corte profundo em genitália em acidente na MS-040

Homem foi levado para Santa Casa mas não corre risco de morte

Vanessa Ricarte

Publicado em 26/08/2018 às 09:11

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Um motoqueiro, de 38 anos, bateu em um caminhão, na tarde de hoje (25), na MS-040, próximo a escola agrícola, em Campo Grande. O homem foi arremessado por cerca de 15 metros e caiu, com a moto CG Titan, no mato ao lado da pista. 

Segundo a PRE, o motorista do caminhão, que não ficou ferido, estava saindo de um comércio na beira da rodovia quando houve a colisão.

Segundo o Corpo do Bombeiros, o homem teve fratura exposta na tíbia e no joelho da perna esquerda, escoriações pelo corpo e um corte profundo na área genital. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, mas não corre risco de morte.

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