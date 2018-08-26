Motoqueiro tem corte profundo em genitália em acidente na MS-040

Campo Grande
Homem foi levado para Santa Casa mas não corre risco de morte
Um motoqueiro, de 38 anos, bateu em um caminhão, na tarde de hoje (25), na MS-040, próximo a escola agrícola, em Campo Grande. O homem foi arremessado por cerca de 15 metros e caiu, com a moto CG Titan, no mato ao lado da pista.
Segundo a PRE, o motorista do caminhão, que não ficou ferido, estava saindo de um comércio na beira da rodovia quando houve a colisão.
Segundo o Corpo do Bombeiros, o homem teve fratura exposta na tíbia e no joelho da perna esquerda, escoriações pelo corpo e um corte profundo na área genital. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, mas não corre risco de morte.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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