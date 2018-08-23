Rapaz de 19 anos sofre assalto por homens de moto ao sair da escola

Mais um caso de roubo e violência foi registrado na Delegacia de Polícia de Aquidauana. Um rapaz de 19 anos, saía da escola onde estuda, localizada na Rua Bolivar Souza Mendes, na Vila Trindade, em Aquidauana, quando foi surpreendido por dois homens em uma moto. O caso aconteceu nesta quarta-feira (22) por volta das 22h45.

Como o local em que a vítima andava estava escuro, não foi possível fazer a identificação dos criminosos. Ele também não soube informar aos policiais se a moto em que os elementos estavam era uma Biz ou Pop. Os assaltantes estavam de casaco, calça e capacetes. No momento do crime, um deles sacou uma faca e o ameaçou, gritando para passar a carteira e o celular.

Após o roubo, o rapaz procurou a Polícia, que investiga o caso.