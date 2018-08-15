PRF recupera em Miranda veículo com registro de roubo em Santa Catarina

No início da manhã desta quarta-feira, 15 de agosto, no km 600 da BR 262, em Miranda/MS, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram um automóvel Hyundai/HB20, com placas de Bombinhas/SC, que seguia para Corumbá/MS.

Após análise dos elementos identificadores do veículo, os policiais verificaram que tratava-se de um outro Hyundai/HB20, com placas de Porto Alegre/RS e que possuía registro de furto/roubo na cidade de Canoas/RS.

Questionado, o condutor, um homem de 35 anos, afirmou que pegou o carro na rodoviária de Campo Grande/MS e o levaria até a rodoviária de Corumbá.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil de Miranda/MS.