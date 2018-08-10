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Pai com 5 filhos e sobrinho são alvo de agressões e roubo por 15 indivíduos na saída da Expoaqui

A filha de 18 anos tentou defender o pai das agressões, mas teve o celular roubado

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/08/2018 às 11:15

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Caso de violência e roubo por 15 indivíduos na saída da Expoaqui aconteceu na madrugada desta sexta-feira (10) em Aquidauana. Por volta das 3h30, um homem de 38 anos, acompanhado dos cinco filhos e de um sobrinho, foram cercados pela gangue em frente a um bar.

Conforme o boletim de ocorrência, os indivíduos partiram para cima da família, desferindo socos e chutes no pai das crianças e de uma jovem de 18 anos. A filha, ao tentar defender o pai, deixou cair seu celular no chão, momento em que os autores da agressão pegaram o aparelho e a carteira do pai, que também havia caído.

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Segundo o registro policial, os bandidos ainda teriam dito “já pegamos o que a gente queria, vamos embora”, e sumiram do local. Pessoas que presenciaram o crime acionaram a Polícia Militar, mas quando a viatura chegou, a gangue já havia ido embora.

O homem que estava acompanhando os filhos e um sobrinho foi à Delegacia de Polícia para registrar o roubo. Ele afirmou aos policiais que desconhece os autores e as agressões resultaram em lesões em seu olho direito, no queixo, braço e costelas do lado esquerdo.

A vítima ainda disse à Polícia que se lembrava apenas de um dos criminosos, um homem branco, com aparelho nos dentes, vestindo calça bege, casaco branco que, segundo a filha, foi o que pegou a carteira. O caso segue para investigação.

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