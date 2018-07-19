Homem de 27 anos é esfaqueado durante roubo em Aquidauana

Homem de 27 anos foi esfaqueado ao reagir a roubo nesta quinta-feira, em Aquidauana. Os fatos ocorreram aos fundos do terminal rodoviário. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Regional Estácio Muniz, mas sem risco de morte.

Conforme apurado, ele estava bebendo atrás da rodoviária, área ocupada por usuários de entorpecentes, quando a mulher se aproximou e lhe tomou a carteira. Ao tentar tirar satisfações com ela, o homem acabou esfaqueado na altura do ombro, e a mulher fugiu.

Assustado, foi para a casa de um amigo na Rua 204, no Bairro Nova Aquidauana, onde pediu ajuda ao Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar foi acionada, mas a suspeita não foi localizada. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

Colaborou Luiz Guido Jr.