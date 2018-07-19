Homem de 27 anos é esfaqueado durante roubo em Aquidauana

Policial
Os fatos ocorreram aos fundos do terminal rodoviário
Homem de 27 anos foi esfaqueado ao reagir a roubo nesta quinta-feira, em Aquidauana. Os fatos ocorreram aos fundos do terminal rodoviário. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Regional Estácio Muniz, mas sem risco de morte.
Conforme apurado, ele estava bebendo atrás da rodoviária, área ocupada por usuários de entorpecentes, quando a mulher se aproximou e lhe tomou a carteira. Ao tentar tirar satisfações com ela, o homem acabou esfaqueado na altura do ombro, e a mulher fugiu.
Assustado, foi para a casa de um amigo na Rua 204, no Bairro Nova Aquidauana, onde pediu ajuda ao Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar foi acionada, mas a suspeita não foi localizada. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.
Colaborou Luiz Guido Jr.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS