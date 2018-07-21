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Mandante de tentativa de roubo diz que avião seria trocado por droga na Bolívia

A negociação seria feita com grande traficante brasileiro que age a partir de solo boliviano

Renan Nucci

Publicado em 21/07/2018 às 08:21

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Durante depoimento à Polícia Civil, José Carlos Neto Cabreira, mandante da tentativa de roubo que terminou com dois assaltantes mortos na manhã da última quarta-feira, na fazenda Santo Antônio, confessou que o plano era tomar um avião e depois trocá-lo por droga na Bolívia. A negociação seria feita com grande traficante brasileiro que age a partir de solo boliviano, enviando cocaína por aeronaves ao nordeste do Brasil.

Segundo o delegado Éder Oliveira Moraes, titular da DP de Aquidauana, José Carlos confessou ter articulado o plano. Ele foi a pessoa responsável por entrar em contato com o fazendeiro dono do avião, se passando por suposto interessado em negociar, a fim de levantar mais informações. "Foi um plano descoberto pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar de Campo Grande, e aqui com a gente, ele acabou confessando o esquema", disse.

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Conforme divulgado, José Donizeti da Silva, de 52 anos, e Rosival Ferndades da Cruz, 50,  morreram em confronto com o Choque. Os fatos ocorreram por volta das 6 horas de quarta-feira, em fazenda localizada via rodovia MS-170. O proprietário da fazenda estava com os aviões à venda, mas desconfiava da atitude de um grupo que vinha mantendo contado. Ele informou um amigo policial civil que compartilhou os dados com outras autoridades. Diante da possibilidade, o Choque descobriu o plano e foi à fazenda.

Os policiais fizeram a segurança do local e conversaram com o caseiro, explicando a situação. Por volta das 6 horas, Donizeti e Rosival chegaram em um Gol prata, se aproximaram do hangar e passaram a manusear os aviões. Neste instante os policiais se aproximação, momento em que a dupla passou a atirar. 

Cada um deles portava um revólver calibre 38. Diante da ameaça, os policiais revidaram e os balearam. A dupla chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Rosival estava com mandado de prisão em aberto.  José Carlos, que seria o mandante, foi preso em um hotel em Campo Grande.
 

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