Dupla de assaltantes de avião morre em confronto com o Batalhão do Choque

Plano de assalto a avião foi descoberto na manhã desta quarta-feira (18) pela inteligência da Polícia Militar de Aquidauana. Conforme informações preliminares, houve confronto entre os assaltantes e o Batalhão ddo Choque da PM resultando em dois ladrões mortos, que chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Hospital Regional da cidade, mas não resistiram aos ferimentos.

Ainda não há identificação dos assaltantes ou informações adicionais sobre mais pessoas envolvidas no plano de assalto à aeronave.

O Batalhão do Choque se deslocou da Capital até Aquidauana para atender o caso, após a confirmação da tentativa de assalto via escuta telefônica. O caso está sendo investigado pelo delegado Eder de Oliveira.