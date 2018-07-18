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Dupla de assaltantes de avião morre em confronto com o Batalhão do Choque

Após interceptação telefônica da inteligência da Polícia, ladrões trocaram tiros com a PM

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/07/2018 às 09:40

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Plano de assalto a avião foi descoberto na manhã desta quarta-feira (18) pela inteligência da Polícia Militar de Aquidauana. Conforme informações preliminares, houve confronto entre os assaltantes e o Batalhão ddo Choque da PM resultando em dois ladrões mortos, que chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Hospital Regional da cidade, mas não resistiram aos ferimentos. 

Ainda não há identificação dos assaltantes ou informações adicionais sobre mais pessoas envolvidas no plano de assalto à aeronave. 

O Batalhão do Choque se deslocou da Capital até Aquidauana para atender o caso, após a confirmação da tentativa de assalto via escuta telefônica. O caso está sendo investigado pelo delegado Eder de Oliveira. 

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