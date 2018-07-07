Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 01:12

Buscar

Últimas notícias
X

Tragédia

Policial atira em jovens ao confundí-los com assaltantes e se mata ao perceber engano

Um dos atingidos é filho de outro policial civil, amigo do autor dos disparos

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/07/2018 às 12:17

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um jovem de 21 anos foi morto e duas pessoas ficaram feridas após serem confundidos com assaltantes na noite desta sexta-feira (6), na Avenida Padre Manoel de Nóbrega, no bairro Jesus de Nazaré, na Zona Norte de Macapá. Um policial civil fez os disparos contra eles e, ao perceber o engano, atirou na própria cabeça, segundo informações preliminares da Polícia Militar.

Ainda de acordo com a PM, o policial Jorge Henrique Banha passava na frente de um mercado quando viu dois jovens, que são primos, em um carro branco e pensou que eles estivessem assaltando o local.

Leia Também

• Policial persegue assaltante que reage e é baleado na cabeça

• Homem é preso em flagrante após tentar furtar vizinhança de policial

• Começa operação contra corrupção policial deflagrada pelo Gaeco e Corregedoria da PM

“Os rapazes estavam comprando bebida. Ainda não sabemos a motivação, mas a suspeita é que o policial passou em frente ao comércio e imaginou que se tratava de assalto. Ele começou a disparar. Foram mais de 10 disparos de uma pistola institucional”, informou a capitã Danúbia Murici. Todos os envolvidos na ação eram vizinhos e se conheciam, segundo testemunhas relataram à polícia.

Um dos jovens baleados é filho de outro policial civil, amigo de Banha. O rapaz levou três tiros no peito ainda dentro do carro. Ele foi levado para o Hospital de Emergências (HE), onde passou por cirurgia. O estado de saúde não foi informado.

O outro jovem atingido foi Ronald William de Oliveira, de 21 anos. Segundo a polícia, havia duas perfurações nas costas dele. Ele foi atingido dentro do estabelecimento e morreu no local. Por volta das 21h30, a Polícia Técnico-Científica (Politec) do Amapá fez a remoção do corpo.

A terceira pessoal atingida foi uma mulher, de idade não informada, dona do comércio, que foi atingida de raspão no abdômen.

De acordo com a PM, o policial civil atirou na própria cabeça logo após ter feito os disparos, a menos de quatro metros de onde estava o carro dos rapazes. Ele chegou a ser socorrido e levado para o HE, mas não resistiu aos ferimentos.

“O policial teria reconhecido o filho do outro policial civil. É isso que informam para gente, e nesse reconhecimento resolveu se matar. Ele atirou no rosto, chegou a lesionar o lado superior e a narina. Quando chegamos ele já não conseguia mais respirar, mas foi encaminhado para o HE, e logo em seguida veio a óbito”, relatou a capitã.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Meio Ambiente

Maricá, no litoral do Rio, registra tremor de terra de magnitude 3.0

Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo