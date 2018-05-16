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Operação Oiketikus

Começa operação contra corrupção policial deflagrada pelo Gaeco e Corregedoria da PM

No total, 45 mandados de busca e 21 de prisão serão cumpridos nas próximas horas

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/05/2018 às 10:21

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O Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Corregedoria da Polícia Militar deflagraram, na manhã desta quarta-feira (16), uma operação de combate à corrupção no âmbito policial. Ao todo serão cumpridos, 66 mandados em 14 cidades do Estado.

Conforme as informações preliminares divulgadas pela assessoria do Gaeco, serão cumpridos 45 mandados de busca e apreensão e outros  21 de prisão no decorrer do dia. Outros detalhes sobre a ação ainda não foram divulgados, conforme noticiou o jornal Correio do Estado na manhã de hoje.

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Oiketikus é uma praga conhecida como "bicho-do-cesto", que ataca plantações quando está na fase de larva, antes de se transformar em uma mariposa. Analisa-se, a partir dessa comparação, que a intenção da operação deverá ser coibir os atos criminosos dentro das corporações, antes que se desenvolvam em casos mais graves de corrupção.

A imprensa aguarda mais informações sobre a operação.

 

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