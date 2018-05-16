Começa operação contra corrupção policial deflagrada pelo Gaeco e Corregedoria da PM

O Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Corregedoria da Polícia Militar deflagraram, na manhã desta quarta-feira (16), uma operação de combate à corrupção no âmbito policial. Ao todo serão cumpridos, 66 mandados em 14 cidades do Estado.

Conforme as informações preliminares divulgadas pela assessoria do Gaeco, serão cumpridos 45 mandados de busca e apreensão e outros 21 de prisão no decorrer do dia. Outros detalhes sobre a ação ainda não foram divulgados, conforme noticiou o jornal Correio do Estado na manhã de hoje.