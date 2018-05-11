PM de Aquidauana inicia segunda fase de operação realizada em todo o país

Desde a zero hora de hoje, o 7º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Aquidauana, iniciou a segunda fase da Operação Tiradentes , em toda sua área de atuação, que também inclui os municípios de Anastácio, Miranda e Dois Irmãos do Buriti.

Tal ação é um evento planejado pelo Conselho Nacional dos Comandantes Gerais da PM e Corpo de Bombeiros de todo o Brasil, ocorrido no último mês, em reunião na cidade de São Paulo, onde foi acordada a realização de uma ‘grande operação’ conjunta entre todos os estados Federação, a fim de coibir o cometimento de crimes e promover ações de segurança.

Nesse contexto, todo o efetivo do 7º BPM desenvolverá até as 16 horas de amanhã (12), ações preventivas e policiamento ostensivo nos locais com grande circulação de pessoas e veículos, bem como fiscalização de trânsito, voltada principalmente contra os principais crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, tais como dirigir embriagado, praticar rachas, conduzir veículos sem habilitação e outros.