PM recupera 12 veículos e apreende mais de mil quilos de drogas durante 2ª fase da Operação Tiradentes

MS
Participaram da ação 907 policiais militares e de 285 viaturas, tendo sido realizadas abordagens a mais de 5.600 pessoas
A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realizou neste final de semana a 2ª fase da Operação Tiradentes, que foi realizada em homenagem ao dia do patrono das Polícias Militares. A ação que teve a duração de 40 horas foi desencadeada em todas as unidades operacionais da Polícia Militar em todo o Estado, incluindo o Grupamento de Policiamento Aéreo, por meio do helicóptero Harpia 1. Essa ação é considerada a maior da área da segurança pública já realizada no país, pois teve início no dia 11 de maio às 0h, sendo finalizada às 16h de sábado (12).
As ações desenvolvidas foram barreiras, abordagens, busca de foragidos da justiça e rondas nos diversos rincões de Mato Grosso do Sul. Participaram da ação 907 policiais militares e de 285 viaturas, tendo sido realizadas abordagens a mais de 5.600 pessoas, obtendo como resultado a apreensão de 10 armas, recuperação de 12 veículos produtos de furto/roubo, além de mais de mil quilos de drogas apreendidas. No total, 808 ocorrências foram atendidas e 187 pessoas presas. Também foram lavrados 243 autos de infração de trânsito.
O comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta, destacou o trabalho desempenhado por todos os policiais militares, que resultou em uma operação satisfatória confirmada pelo relatório final da 2ª fase da Operação Tiradentes e, no ensejo, parabenizou a todo efetivo da PMMS que vem contribuindo sobremaneira para a segurança de Mato Grosso do Sul.
Nacional
A operação foi desencadeada pelas Polícias Militares em todo o Brasil por sugestão do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares, órgão formado por todas as polícias militares do país por meio de seus comandantes.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS