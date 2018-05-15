PM recupera 12 veículos e apreende mais de mil quilos de drogas durante 2ª fase da Operação Tiradentes

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realizou neste final de semana a 2ª fase da Operação Tiradentes, que foi realizada em homenagem ao dia do patrono das Polícias Militares. A ação que teve a duração de 40 horas foi desencadeada em todas as unidades operacionais da Polícia Militar em todo o Estado, incluindo o Grupamento de Policiamento Aéreo, por meio do helicóptero Harpia 1. Essa ação é considerada a maior da área da segurança pública já realizada no país, pois teve início no dia 11 de maio às 0h, sendo finalizada às 16h de sábado (12).

As ações desenvolvidas foram barreiras, abordagens, busca de foragidos da justiça e rondas nos diversos rincões de Mato Grosso do Sul. Participaram da ação 907 policiais militares e de 285 viaturas, tendo sido realizadas abordagens a mais de 5.600 pessoas, obtendo como resultado a apreensão de 10 armas, recuperação de 12 veículos produtos de furto/roubo, além de mais de mil quilos de drogas apreendidas. No total, 808 ocorrências foram atendidas e 187 pessoas presas. Também foram lavrados 243 autos de infração de trânsito.