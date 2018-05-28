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Policial persegue assaltante que reage e é baleado na cabeça

Fato aconteceu na no cruzamento da Avenida Mato Grosso e 13 de maio

Renan Nucci

Publicado em 28/05/2018 às 15:32

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Na tarde desta segunda-feira (28), um assaltante foi baleado na cabeça, após, invadir uma clínica médica e roubar quatro aparelhos celulares de pacientes que aguardavam atendimento.

Ao sair do local, localizado na Rua Abraão Júlio Rahe e seguir na Avenida Mato Grosso em direção ao centro foi surpreendido por um policial militar que estava de folga e deu ordem de parada ao suspeito.

O homem não atendeu ao pedido do militar e ameaçou pegar uma arma que levava na cintura e por isso, foi baleado. Segundo informações do sargento Abimael Rojas, do 1º Batalhão de Força Tática, o policial disse que agiu em legítima defesa e revidou porque o suspeito agiu primeiro.

De acordo com o relato, a motocicleta utilizada pelo assaltante na fuga é uma YBR 125 Factor, com registro de furto no sistema integrado de Segurança Pública. 

O Corpo de Bombeiros encaminhou o homem, que deve ter entre 20 e 30 anos, para atendimento na Santa Casa. 

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