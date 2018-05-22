Homem é preso em flagrante após tentar furtar vizinhança de policial

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante, na noite da última segunda-feira (21), após tentar furtar a vizinhança de um policial militar, no Bairro Alto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada pelo próprio oficial, que mora na casa de frente, após o mesmo visualizar o autor pulando o muro da residência. De imediato, as viaturas compareceram ao local e cercaram a quadra. Ato contínuo, iniciaram as vistorias nos terrenos baldios e o homem foi encontrado, tentando se esconder em um depósito.

A moradora da casa onde o furto ocorreria informou que percebeu uma pessoa no quintal de sua residência, mas não saiu de dentro de casa e apenas percebeu que sua bolsa havia sumido, bem como um tanquinho de lavar roupas. Retomando as vistorias, os policiais encontraram os objetos do outro lado do muro, escondidos em um matagal.

O criminoso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Aquidauana para os procedimentos cabíveis.