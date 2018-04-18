Assaltantes morreram durante confronto com a Polícia Militar

Dois jovens e um comparsa chegaram armados com revólver em um mini-mercado, pegaram o dinheiro do caixa e fugiram rumo a MS-156, sentido à Piraporã.

Conforme a polícia, L. A., de 22 anos, e um adolescente de 17 anos foram alvejados pelos policiais. Socorridos e levados ao hospital da cidade, não resistiram. Um terceiro foi preso. Todos seriam moradores em Dourados.

Policiais que faziam rondas no distrito abordaram os assaltates numa residência, no entanto, foram recebidos a tiros. Os PMs revidaram e balearam ambos. Lá, foi preso um outro rapaz, que também é de Dourados. No local, a PM também apreendeu dois quilos de maconha.