Assaltantes morreram durante confronto com a Polícia Militar

Policial
Dois jovens e mais um comparsa chegaram armados com revólver em um mini-mercado
Dois jovens e um comparsa chegaram armados com revólver em um mini-mercado, pegaram o dinheiro do caixa e fugiram rumo a MS-156, sentido à Piraporã.
Conforme a polícia, L. A., de 22 anos, e um adolescente de 17 anos foram alvejados pelos policiais. Socorridos e levados ao hospital da cidade, não resistiram. Um terceiro foi preso. Todos seriam moradores em Dourados.
Policiais que faziam rondas no distrito abordaram os assaltates numa residência, no entanto, foram recebidos a tiros. Os PMs revidaram e balearam ambos. Lá, foi preso um outro rapaz, que também é de Dourados. No local, a PM também apreendeu dois quilos de maconha.
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
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